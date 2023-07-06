واتس آب الوفد.."زرعتي" مشروع تخرج طالبات اعلام جامعة مصر الدولیة عن الزراعة المائیة

أطلقت مجموعة من طالبات جامعة مصر الدولیة وھن فرح أیمن، مریم عمر، سارة عمرو، ندي إیھاب، منة الله محمد، سلمي یاسر، مریم أحمد و رنا طارق حملة بعنوان "زرعتي" تحت شعار "بالمیاه وبس" لنشر الوعي حول فكرة الزراعة المائیة.

واستمرارًا لتواصل القراء مع خدمة واتس آب الوفد، أرسل الطلاب قائلين:" ان الزراعة المائیة تمثل جزء كبیر ومھم من المستقبل، نظرا للتحولات المناخیة وتدھور التربة.

و اتجھت العدید من الدول الى الزراعة المائیة كوسیلة أساسیة بدلا من الزراعة التقلیدیة، تھدف ھذه الحملة لتوعیة الناس عن سھولة وأھمیة وفوائد الزراعة المائیة وحثھم وتشجیعھم على استخدمها بالمنازل

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وذلك من خلال نشر المعلومات على صفحاتھم بوسائل التواصل الاجتماعي من حیث الأسالیب والأنظمة المختلفة التي یمكن تطبیقھا في البیت.



تعتبر الزراعة المائیة صدیقة للبیئة وتحقق بعض أھداف التنمیة المستدامة لأنھا توفر ما یصل إلى 95٪ من المیاه التي تھدر بسبب الزراعة التقلیدیة وتقلل 70٪ من التلوث الناتج عن الزراعة التقلیدیة.

كما أن زراعة المحاصیل المائیة تنمو بطریقة أكثر صحة، وبالتالي لا توجد تربة مستخدمة لذلك فھي خالیة من المبیدات الحشریة والمواد الكیمیائیة الضارة، یمكنك استخدام المواد المعاد تدویرھا لتطبیق ھذا النظام في المنزل.

الزراعة المائیة ھي مستقبل الزراعة لأنھا تساعد في حل اثنتین من المشاكل الرئیسیة التي یواجھا العالم؛ تغیر المناخ وأزمة التربة، مما یعني أن الأرض لم تعد صالحة للزراعة ولذا نحتاج إلى إیجاد مصدر بدیل للزراعة