أدهم الجمال وضحى هاني يحصدان برونزية بطولة طاجيكستان الدولية للريشة الطائرة

توج أدهم حاتم الجمال وضحى هاني لاعبا المنتخب الوطني للريشة الطائرة، ببرونزية بطولة طاجيكستان الدولية والمقامة خلال الفترة من 7 وحتى 11 أغسطس الجاري.

وحصد الثنائي المصري الميدالية البرونزية في منافسات الزوجي المختلط عقب الخسارة أمام الزوجي الكازاخستاني المكون من "ديمتري بانرين وكاميلا سامجلوفا" بنتيجة 0-2، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-11، 21-18".

وكان ثنائي الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في البطولة الدولية بالفوز على الزوجي الأوزبكستاني بنتيجة 2-0 وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-14، 21-14".

وكان أدهم الجمال على مقربة من إضافة ميدالية أخرى لمصر ولكن لم يحالفه التوفيق على مستوى الفردي بعدما وصل لربع نهائي البطولة الدولية قبل أن يخسر أمام بطل الهند بصعوبة بنتيجة 2-1، وهو ما تكرر مع زميلتها نور يسري والتي صعدت هي الأخرى لدور الثمانية قبل أن تصطدم بالمصنفة الثالثة على البطولة وهي الكازاخستانية "فاطمة الزهراء كيشا" وتخسر بنتيجة 0-2.