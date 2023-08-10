الخميس 10 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

متابعة الإنضباط الإدارى داخل المنشآت الحكومية بشبراخيت

الوحدة المحلية لمركز
الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة اللواء محمد زايد بالمرور على المنشآت الخدمية والصحية بالقرى لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية

حيث قام قسم الرقابة والمتابعة بالوحدة بالمرور على الوحدات الصحية بقرى مركز شبراخيت لمتابعة إنتظام سير العمل والانضباط الادارى.

و أكد رئيس المدينة على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكداً عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم .

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