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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري السعودي.. موعد المباراة الأولى بالموسم الجديد

أهلي جدة والحزم
أهلي جدة والحزم

تنطلق مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بالموسم الجديد 2023 ـ 2024 ، غدا، الجمعة 11 أغسطس، بين أهلي جدة ونظيره الحزم.

 

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فهد العتيبي معلقًا على مباراة الأهلي والحزم في افتتاح الدوري السعودي

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موعد مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي

 

موعد مباراة أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي  

و يستهل مشوار بطولة دوري روشن السعودي بمبارة أهلي جدة ونظيره الحزم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين على استاد الأمير الفيصل الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية ضمن منافسات الإسبوع الأول من البطولة.

 

و اسندت قنوات SSC السعودية الرياضية المباراة الأولى بين الاهلى والحزم الى المعلق فهد العتيبي في مستهل مشوار بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2023 – 2024.

 

و تذاع مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد عبر شبكة قنوات SSC  السعودية، بالاضافة الى بثها عبر قناة Sport TV3 Portugal hgالبرتغالية.

 

و تغير نظام الصعود والهبوط بشكلٍ استثنائي في الموسم السابق من الدوري السعودي، حيث صعدت 4 أندية مقابل هبوط ناديين فقط، بينما عاد الأهلي السعودي لدوري المحترفين من جديد بعد موسم في دوري يلو، وصحبه الأخدود والرياض والحزم، فيما هبط الثنائي الباطن والعدالة.

 

و سيكون الموسم الجديد من الدوري السعودي هو الأول بوجود 18 فريقًا، حيث ستتم زيادة عدد الفرق المشاركة فيه بدايةً من هذا الموسم.

 

بحسب النظام الجديد سيهبط من دوري روشن 3 فرق، وسيصعد نفس العدد من دوري يلو، وذلك ليصبح عدد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين 18 فريقًا.