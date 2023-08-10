الدوري السعودي.. موعد المباراة الأولى بالموسم الجديد

تنطلق مباريات الدوري السعودي للمحترفين، بالموسم الجديد 2023 ـ 2024 ، غدا، الجمعة 11 أغسطس، بين أهلي جدة ونظيره الحزم.

موعد مباراة أهلي جدة والحزم في الدوري السعودي

و يستهل مشوار بطولة دوري روشن السعودي بمبارة أهلي جدة ونظيره الحزم، فى المواجهة التى تجمع الفريقين على استاد الأمير الفيصل الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية ضمن منافسات الإسبوع الأول من البطولة.

و اسندت قنوات SSC السعودية الرياضية المباراة الأولى بين الاهلى والحزم الى المعلق فهد العتيبي في مستهل مشوار بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2023 – 2024.

و تذاع مباريات الدوري السعودي في الموسم الجديد عبر شبكة قنوات SSC السعودية، بالاضافة الى بثها عبر قناة Sport TV3 Portugal hgالبرتغالية.

و تغير نظام الصعود والهبوط بشكلٍ استثنائي في الموسم السابق من الدوري السعودي، حيث صعدت 4 أندية مقابل هبوط ناديين فقط، بينما عاد الأهلي السعودي لدوري المحترفين من جديد بعد موسم في دوري يلو، وصحبه الأخدود والرياض والحزم، فيما هبط الثنائي الباطن والعدالة.

و سيكون الموسم الجديد من الدوري السعودي هو الأول بوجود 18 فريقًا، حيث ستتم زيادة عدد الفرق المشاركة فيه بدايةً من هذا الموسم.

بحسب النظام الجديد سيهبط من دوري روشن 3 فرق، وسيصعد نفس العدد من دوري يلو، وذلك ليصبح عدد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين 18 فريقًا.