موعد مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الأولى من الدوري السعودي

يستهل فريق الاتحاد مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2023 – 2024، بمواجهة قوية ضد الرائد على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

يدخل فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، حيث تستهدف كتيبة النمور استهلال مشوارها في البطولة بفوز معنوي في رحلة الحفاظ على اللقب.

ويتسلح فريق الاتحاد بالقوة الضاربة للفريق في الهجوم بقيادة النجم الفرنسي كريم بنزيما وبجواره حمدالله ورومارينيو وجوتا في ظل تواجد خط الوسط المكون من كانتي وفابينيو.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الرائد :

حارس المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند شنقيطي – فابينيو – شراحيلي – زكريا هوساوس

الوسط: جوتا - كورنادو – كانتي – رومارينيو

الهجوم: كريم بنزيما - حمدالله

موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي:

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد والرائد يوم الاثنين المقبل الموافق 14 أغسطس في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع المباراة عبر قناتي SSC1 HD و SSC1 SD بصوت المعلق حماد العنزي، بالإضافة لأكثر من 40 قناة حول العالم ستنقل اللقاء وفي مقدمتها القناة الفرنسية الأكثر مشاهدة قناة Canal+.