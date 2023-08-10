فهد العتيبي معلقًا على مباراة الأهلي والحزم في افتتاح الدوري السعودي

كلفت قنوات SSC السعودية الرياضية المعلق فهد العتيبي للتعليق على مباراة الأهلي والحزم والتي ستجمع الفريقين في مستهل مشوار بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2023 – 2024.

تترقب جماهير الوطن العربي والعالمي موعد انطلاق مسابقة الدوري السعودي المنتظر، والذي تفلصنا عنه ساعات لإنطلاق الموسم الكروي الجديد 23-2024.

من المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري السعودي مساء غدًا الجمعة الموافق 11 أغسطس 2023.

ويقص النادي الأهلي تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله شريط مباريات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة قوية أمام فريق الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية لمسابقة الدوري، والتي تقام على أرضية ستاد الأمير عبد الله الفيصل.

موعد مباراة الأهلي والحزم

وتنطلق مباراة أهلي جدة السعودي أمام الحزم، في منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي روشن للمحترفين، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

وتغير نظام الصعود والهبوط بشكلٍ استثنائي في الموسم السابق من الدوري السعودي، حيث صعدت 4 أندية مقابل هبوط ناديين فقط، ليصبح عدد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين 18 فريقًا.