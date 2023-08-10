الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

عرض حفل حميد الشاعري ومحمد منير بمهرجان العلمين على شاشة ‏ON‏

محمد منير وحميد الشاعري
محمد منير وحميد الشاعري

يعرض حفل الكابو حميد الشاعري والكينج محمد منير، والذي أقيم منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان العلمين “العالم علمين”، ومقرر أن يعرض الحفل مساء غدا الجمعة في تمام الساعة 11 على شاشة On .

 

وشهد الحفل الذي أحياه حميد الشاعري ‏ومحمد منير، الجمعة الماضي على مسرح الارينا بمدينة العلمين الجديدة، وبحضور جماهيري ‏كبير تجاوز 20 ألف من الجمهور.‏

 

txt

حميد الشاعري وهشام عباس في حفل بطولة الدومينو والطاولة بالعريش

 

وينقل الحفل إلى شاشة التليفزيون، عبر قناة "‏ON" ليظهر مدى النجاح ‏والرواج الكبير الذي حققه الحفل، والذي كان استثنائيا لما حمله من أحداث بارزة، ‏بدايتها غناء حميد الشاعري برفقة الكينج محمد منير على المسرح معًا بعد أكثر من ‏ثلاثون عاما، اذ قدما خلال الحفلة عدة أغاني مشتركة كانت أبرزهم أغنية "أكيد" ‏التي غنوها سويا لضحايا الألغام في العلمين منذ 37 عاما، واعادوا غنائها في ‏العلمين في صورتها الجديدة.‏

 

كما شارك حميد في الغناء كلا من المطرب والملحن هيثم نبيل، والمطربة هلا ‏رشدي، وغني حميد الشاعري خلال الحفلة أحدث أغنياته "بالي رايق" والتي يطرحها قريبا ‏عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، والأغنية كلمات سارة سعيد، وألحان ‏‏هيثم نبيل وتوزيع محمود الشاعري.

‏ 

ونشر حميد الشاعري صورة له مع فريق عمل الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع ‏التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب علق عليها: "انتهينا من أغنية جديدة".

‏ 

وأثنى حميد الشاعري خلال الحفل على كل من كان له يد أو جهد في بناء مدينة ‏العلمين الجديدة، لتصبح رمزا للسلام ودعما للسياحة والاستثمار في مصر، وابدى ‏سعادته بالتحولات الكبيرة التي جرت مؤخرا وفي فترة وجيزة بهذه المدينة الجميلة، ‏والتى تعد من أجمل أماكن العالم.‏

مواد متعلقة

محمد العمروسي: محمد رمضان مميزاته كتير

مرعي البريمو يجمع أكثر من 600 ألف .. أمس بالسينمات

محسن صبري: أنا مريض بـ بناتي.. والراجل لو قدم برامج نفسنة هيفشل

تفاصيل حفل النجم حكيم في السعودية

حسن المصري .. الإعلان التشويقي لفيلم أحمد حاتم الجديد

أحمد سعد في صدارة يوتيوب بـ "هلا بيك يا مدلع"

ديو الساحل الشمالي يجمع الكينج وميريام فارس .. موعد طرح الأغنية

عرض حفل أحمد سعد في العلمين الجديدة .. اليوم على الحياة