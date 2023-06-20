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الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

حميد الشاعري وهشام عباس في حفل بطولة الدومينو والطاولة بالعريش

حميد الشاعري وهشام
حميد الشاعري وهشام عباس

في أجواء احتفالية ضمن فعاليات بطولة الدومينو والطاولة، المؤهلة لكأس العالم 2023، يحيي النجمين حميد الشاعري، وهشام عباس؛ الحفل الذي يقام في العريش مساء اليوم الثلاثاء.

 

ومن المقرر أن يقدم الكابو حميد الشاعري وهشام عباس عدد من أغاني التسعينات، بالإضافة لبعض الدويتوهات التي قدموها معا، كما يغني كلا منهما منفردا عدد من أغانيه الخاصة.

 

وانطلقت اليوم في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لأول مرة بطولة الدومينو والطاولة المؤهلة لكأس العالم 2023، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفذية بوزارة الشباب والرياضة.

وتقام البطولة تحت شعار مبادرة "وطن واحد" بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من مختلف المحافظات من بينهم 100 لاعب ولاعبة من أهل سيناء.

 

وتعد هذه البطولة التي تحمل اسم "بطولة سيناي" تقديرًا لأهالي أرض الفيروز بشمال سيناء إحدى البطولات المؤهلة مباشرة لبطولة العالم في الطاولة والدومينو المقامة في مقدونيا وأمريكا نهاية العام الجاري.

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