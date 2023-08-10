حرائق مروعة تجتاح هاواي وتنهي حياة 36 شخصًا (فيديو)

اندلعت حرائق هائلة في مقاطعة ماوي ثاني أكبر جزر ولاية هاواي الأمريكية، أسفرت عن مقتل 36 شخصًا، بحسب ما كتبته مقاطعة ماوي في بيان نُشر على موقع المقاطعة على الإنترنت.

وفاجأت حرائق الغابات، التي دعمتها الرياح العاتية من إعصار دورا الذي يمر بعيدا إلى الجنوب، جزيرة ماوي، تاركة وراءها سيارات محترقة في شوارع كانت مزدحمة ذات يوم وأكوام من الأنقاض المدخنة حيث كانت مباني تاريخية قائمة.

وأسهمت الرياح في نشر الحرائق بشكل سريع عبر الطرقات والأحياء السكنية مما أجبرت السلطات على إخلاء السكان من منازلهم في جزيرتي ماوي وهاواي الكبيرة.

واندلعت ألسنة اللهب طوال الليل، مما أجبر البالغين والأطفال على الغوص في المحيط بحثا عن الأمان.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن 271 مبنى تضررت أو دمرت وأصيب العشرات.

وذكر رئيس السلطة المحلية في مقاطعة ماوي، ريتشارد بيسن، في مؤتمر صحفي: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة"، وأفاد خفر السواحل بأنه أنقذ 14 شخصا قفزوا في الماء هربا من ألسنة اللهب والدخان، بينهم طفلان.

وقال مسؤولون إن من بين الجرحى ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق خطيرة نقلوا جوا إلى وحدة الحروق في مركز ستراوب الطبي في جزيرة أواهو، فيما نقل 20 آخر إلى مركز ماوي ميموريال الطبي.

وكشفت مساعدة الرئيس التنفيذي لولاية هاواي، سيلفيا ليوك، لشبكة "سي إن إن" أن النظام الاستشفائي في جزيرة ماوي "مثقل بالأعباء من جراء تدفّق أشخاص مصابين بحروق وآخرين يعانون من حالات اختناق".

وقالت إن خدمات "الرقم 911 تعطّلت وكذلك الخدمات الخلوية والهاتفية".

بايدن يدعو للبقاء في حالة تأهب

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أمر جميع الأصول الفيدرالية المتاحة للمساعدة في الاستجابة للحرائق، مشيرا إلى أن الحرس الوطني في هاواي حشد طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" للمساعدة في إخماد الحرائق وكذلك جهود البحث والإنقاذ في ماوي.

وأعرب بايدن عن خالص تعازيه لسكان جزر "هاواى" فى ضحايا حريق غابات اجتاح مساحات فى جزيرة ماوى الواقعة ضمن أرخبييل هاواى.

وحث الرئيس الأمريكي، فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، جميع سكان جزر "هاواى" على الاستمرار في اتباع أوامر الإخلاء والاستماع إلى تعليمات مقدمي الإسعافات الأولية والمسؤولين، مع ضرورة توخي الحذر والبقاء في حالة تأهب.

وقال بايدن: أنا وجيل (السيدة الأولى للولايات المتحدة) نرسل أعمق تعازينا لعائلات أولئك الذين فقدوا أحباءهم في حرائق الغابات في ماوي ودعواتنا مع أولئك الذين رأوا منازلهم وأعمالهم ومجتمعاتهم مدمرة، معربا عن امتنانه لرجال الإطفاء الشجعان ومقدمي الإسعافات الأولية الذين يواصلون الجري نحو المخاطر ويعرضون أنفسهم للأذى في سبيل إنقاذ أرواح الآخرين.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد أصدرت تعليماتى لإخضاع جميع الأصول الفيدرالية المتاحة في الجزر للمساعدة في الاستجابة لهذه الأزمة" موضحا أن الحرس الوطني في هاواي حشد طائرات هليكوبتر من طراز شينوك للمساعدة في إخماد الحرائق وعمليات البحث والإنقاذ في جزيرة ماوي، مضيفا أن خفر السواحل والبحرية الأمريكية يدعمان كذلك جهود الاستجابة والإنقاذ.

وأشار بايدن إلى أن وزارة النقل أيضا تعمل مع شركات الطيران التجارية لإجلاء السياح من ماوي ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة الأمريكية على استعداد لدعم جهود الإنعاش في مرحلة ما بعد الحرائق.

وقضى أكثر من 2100 شخص ليلة الثلاثاء في مراكز الإجلاء، كما لجأ 2000 مسافر إلى مطار كاهولوي بعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية، فيما بدأ المسؤولون بإعداد مركز المؤتمرات في هاواي في هونولولو لاستقبال آلاف السائحين النازحين والسكان المحليين.

ويعد حريق لاهاينا هو واحد من عدة حرائق دمرت بلدات بأكملها في هاواي، وانتشر في البداية بفعل الرياح من إعصار "دورا"، مما أدى إلى انتقال الحريق إلى جزيرة ماوي، تاركا وراءه سيارات محترقة وأكواما من الأنقاض التي يتصاعد منها الدخان.

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