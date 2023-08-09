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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الفرنسي يعرب عن حزنه لوقوع ضحايا جراء حريق منزل لذوي الاحتياجات الخاصة

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

 

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بالغ حزنه وأسفه لوقوع ضحايا جراء حادث الحريق الذي اندلع في منزل ريفي يأوي شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إقليم "الراين الأعلى" بشمال شرق فرنسا.

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وقال ماكرون في تغريدة نشرها على موقع "إكس " (تويتر سابقا)، "بعد هذا الحادث الأليم، أفكاري مع الضحايا والمصابين وذويهم" ، موجها الشكر للقوات الأمنية ورجال الإطفاء الذين سرعان ما تدخلوا لإخماد الحريق . 

 

وكانت السلطات المحلية بإقليم "الراين الأعلى" قد أعلنت اليوم الأربعاء ، أن 11 شخصا فُقد الاتصال بهم بعد اندلاع حريق بمنزل مخصص لشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بفينزنايم ،ويقع بالقرب من المعهد العلاجي والتعليمي والتربوي (آي تي بي إي) والذي يستقبل أشخاص من ذوي الهمم ، وتم إجلاء 17 شخصا ، ونقل شخص إلى المستشفى ،إلا أن 11 شخصا في عداد المفقودين".

وفي سياق متصل ، أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أنها ستتوجه اليوم إلى مكان الحادث .

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