عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المسجد الأقصى المبارك

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المقتحمين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية المتاخمة لمصلى باب الرحمة.

وتزامنت هذه الاقتحامات مع استمرار فرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الشبان المقدسيين باحات المسجد الأقصى، وكذلك استمرار استفزازات المستوطنين داخل البلدة القديمة.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة من الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ عام 1994.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، سبعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة حلحول شمال مُحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية وذلك بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة "بدو" شمال القدس خارج الجدار، وثالثًا على حاجز (قلنديا) العسكري وذلك بعد إطلاق الرصاص على سيارة مارة بالحاجز والاعتداء على سائقها بالضرب المبرح.

وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال فلسطينيين آخرين من مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية.