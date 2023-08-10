وردة نضال: منصات السوشيال ميديا فرصة لدعم المواهب الشابة

قدمت البلوجر وردة نضال عبداللطيف، بعض النصائح لتقديم محتوى جيد على منصات السوشيال ميديا وكيفية استغلالها لدعم المواهب الفنية ونشر المحتوى الهادف، مشيرة إلى أن منصات السوشيال ميديا فرصة لدعم المواهب الشابة والمحتوى الهادف.

نصائح وردة نضال لمحتوى جيد

وأكدت وردة نضال أنه قبل أن تبدأ في إنشاء المحتوى، حدد هدفك ورؤيتك، ما هي الرسالة التي ترغب في نقلها والجمهور الذي تستهدفه؟ هذا سيساعدك في تحديد نوعية المحتوى واتجاهك الإبداعي.

وأضافت البلوجر، أن القصص تثير اهتمام الجمهور وتعزز التفاعل، لذلك حاول تضمين قصص شخصية أو تجارب شخصية في محتواك لجذب الانتباه وتوصيل رسالتك بشكل فعال.

وشددت وردة نضال على ضرورة الاهتمام بجودة المحتوى الذي تقدمه، من خلال استخدم أدوات التحرير المناسبة للصور والفيديو والنصوص، والتأكد من أن المحتوى يتمتع بجودة عالية وأنه سهل القراءة والمشاهدة.

هذا بالإضافة إلى الاستخدام المناسب للوسوم والهاشتاجات المناسبة والمتعلقة بمحتواك، حيث يساعد ذلك الجمهور المستهدف على العثور على محتواك بسهولة وزيادة مشاركته.

واختتمت البلوجر وردة نضال عبداللطيف، نصائحها، قائلة: "كن نشطًا ومتفاعلاً مع جمهورك وقم بالرد على التعليقات والأسئلة والاستفسارات، هذا يبني علاقة قوية مع الجمهور ويعزز ولاءهم، ويمكنك استغلال قوة منصات السوشيال ميديا من خلال التعاون مع مؤثرين آخرين في مجالك".