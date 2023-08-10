تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بالبحيرة اليوم

شهدت أسواق مركزي المحمودية و رشيد بمحافظة البحيرة ، اليوم الخميس، إرتفاعا في أسعار الخضراوات والفاكهة.

حيث تجولت عدسة " الوفد " فى سوق المحمودية ، وتلاحظ توافر كميات كبيرة من الفاكهة والخضراوات، إلا أنه تبين وجود إختلاف في الأسعار من سوق لأخر ومن منطقة لأخرى.

أسعار الخضروات في أسواق البحيرة

حيث تبين من خلال الجولة ارتفاع أسعار الخضروات في أسواق البحيرة، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12.5 جنيها، وكيلو الطماطم 10جنيهات للكيلو، والبامية بسعر 25 جنيها، والباذنجان بمبلغ 8 جنيهات، والخيار 12 جنيها، وكيلو الفلفل 10 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 25 جنيها، والبصل بسعر 20 جنيها، والليمون بمبلغ 15 جنيه،والكوسة 15 جنيها والجزر 12 جنيها .

أسعار الفاكهة في أسواق البحيرة

كما تبين ارتفاع أسعار الفاكهة، حيث بلغ سعر كيلو العنب الأحمر 30 جنيها و كيلو العنب الاصفر 25 جنيها ، والعنب الأسود 30 جنيها، وسعر كيلو الموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها ،وسعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها ، وسعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها.