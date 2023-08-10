تحرير 43 محضر تمويني لمخابز بلدية فى حملة تموينية بكوم حمادة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة الأستاذ مجدي الخضر حملة تموينية على المخابز البلدية بمركز كوم حمادة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين و 3 مخابز لتصرفهم فى 16 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و 38 مخبز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 7 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و 4 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى.

كما تم تحرير 23 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور،و 20 محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .