الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

افتتاح تجريبي لـ 8 عيادات بمستشفي إيتاى البارود المركزى

الافتتاح المقام
الافتتاح المقام

 تم بدء التشغيل التجريبى للمبنى الجديد بمستشفي إيتاى البارود المركزى تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، حيث تم الإفتتاح التجريبي لعدد 8 عيادات ( باطنه ، جراحه ، عظام ، نسا ، أطفال ، تخاطب ، مسالك ، نفسية وعصبيه ، بالإضافة للمعمل ) و تم نقلهم للمبنى الجديد بمستشفي إيتاى البارود المركزى ، والذى سيتم إفتتاحه فى الفترة المقبلة ، كما سيتم نقل باقي العيادات الخارجية خلال أيام إلى المبني الجديد .

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيره والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضي من أهالي البحيرة من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بجميع المراكز، وضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمركز وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين .

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