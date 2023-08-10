الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مستريح ينصب على أهالي المراغة في 5 ملايين جنيه

أموال
أموال

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مواطنين مقيمون بمحافظة سوهاج  بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسـوهاج؛ لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ 5 مليون جنيه مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.


كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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