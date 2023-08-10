الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان الأوبرا الصيفي 2023| حفل كورال الكيان في أوبرا دمنهور

بوستر حفل كورال الكيان
بوستر حفل كورال الكيان

 

 يقدم كورال الكيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة.

موعد حفل كورال الكيان في مهرجان الأوبرا الصيفي 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في في الثامنة والنصف مساء السبت 12 اغسطس بمسرح اوبرا دمنهور .

 

يذكر ان كورال الكيان تاسس العام الجارى 2023 ويعد الاول بدمنهور الذى يقدم الموسيقي العربية القديمة والحديثة ويضم عدد من مطربى محافظة البحيرة الموهوبون .

 

 اما مؤسس الكورال المايسترو احمد الريانى مدرب كورال اوركسترا طلائع وزارة الشباب والرياضة الذى نال المركز الاول على مستوي الجمهورية ٥ سنوات متتالية ، قام بتدريب فرق عدد من كليات جامعة دمنهور وحصل معهم على مجموعة من الجوائز فى مسابقات متخصصة .

 

 

 

برنامج حفل كورال الكيان 2023

يتضمن البرنامج كوكبة من اشهر اعمال الموسيقى العربية القديمة والحديثة بشكل جماعى وفردى منها ان راح منك يا عين ، التوبة ، زى ما هي حبها ، كان يا مكان ، الجيرة والعشرة ، يا مسافر وحدك ، سامحتك كتير ، موال ، لاجل النبي ، لسة صغيرة .. اداء سندريلا اللقانى ، مروان سمير ، محمد العسكرى . رينادا رضا ، منة عبده ، المنشد ابراهيم مرعى والطفله بهار نور .

 

 

مواد متعلقة

مهرجان القاهرة السينمائي| أفلام عالمية تستحق الانتظار في الدورة الـ 45

مهرجان العلمين 2023| أسعار تذاكر حفل كايروكي

مهرجان العلمين2023| أمسية موسيقية ساهرة مع عمر خيرت.. الليلة

مش كفاية فراق| أحدث أغاني حماقي خلال ساعات

مهرجان العلمين 2023| كايروكي ينضم لحفلات أغسطس

رضا البحراوي مفاجأة مهرجان العلمين 2023

طرح ديو الساحل الشمالي لـ محمد منير وميريام فارس (فيديو)

"حبيت المقابلة" و"أوعى"| فروقات استخدام الذكاء الاصطناعي بين حماقي والعسيلي