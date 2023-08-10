مهرجان الأوبرا الصيفي 2023| حفل كورال الكيان في أوبرا دمنهور

يقدم كورال الكيان بقيادة المايسترو أحمد الريانى، ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة.

موعد حفل كورال الكيان في مهرجان الأوبرا الصيفي 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في في الثامنة والنصف مساء السبت 12 اغسطس بمسرح اوبرا دمنهور .

يذكر ان كورال الكيان تاسس العام الجارى 2023 ويعد الاول بدمنهور الذى يقدم الموسيقي العربية القديمة والحديثة ويضم عدد من مطربى محافظة البحيرة الموهوبون .

اما مؤسس الكورال المايسترو احمد الريانى مدرب كورال اوركسترا طلائع وزارة الشباب والرياضة الذى نال المركز الاول على مستوي الجمهورية ٥ سنوات متتالية ، قام بتدريب فرق عدد من كليات جامعة دمنهور وحصل معهم على مجموعة من الجوائز فى مسابقات متخصصة .

برنامج حفل كورال الكيان 2023

يتضمن البرنامج كوكبة من اشهر اعمال الموسيقى العربية القديمة والحديثة بشكل جماعى وفردى منها ان راح منك يا عين ، التوبة ، زى ما هي حبها ، كان يا مكان ، الجيرة والعشرة ، يا مسافر وحدك ، سامحتك كتير ، موال ، لاجل النبي ، لسة صغيرة .. اداء سندريلا اللقانى ، مروان سمير ، محمد العسكرى . رينادا رضا ، منة عبده ، المنشد ابراهيم مرعى والطفله بهار نور .