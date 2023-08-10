روسيا: عمليات تفتيش واستجواب بشأن انفجار مصنع البصريات بموسكو

أعلنت كبيرة مساعدي رئيس إدارة لجنة التحقيق بمقاطعة موسكو، أولجا فرادي، عن إجراء عمليات تفتيش في شركة "بيرو - روس"، التي اندلع حريق في مستودع تابع لها بمصنع البصريات في مدينة "سيرجييف بوساد" بضواحي العاصمة الروسية، مشيرة إلى مصادرة وثائق ومستندات.

وقالت فرادي اليوم الخميس: "لقد أجرى المحققون عمليات تفتيش في شركة "بيرو – روس"، التي اندلع حريق في مستودعاتها بضواحي موسكو، حيث جرى مصادرة مستندات ذات صلة بالتحقيق واستجواب أفراد من إدارة الشركة".

يُذكر أن انفجارا ضخما وقع في مصنع للبصريات متخصص في إنتاج البصريات وأجهزة الرؤية للقوات المسلحة وأجهزة الأمن ، بمدينة "سيرجييف بوساد" شمال شرقي موسكو بضواحي العاصمة الروسية أمس الأربعاء ، مما أسفر عن إصابة 45 شخصا، نُقل 17 منهم إلى المستشفى ويتلقى 5 أشخاص حاليا العلاج في غرف العناية المركزة، بجانب تحطم نوافذ العديد من المباني السكنية المجاورة لمكان الحادث .

وكانت السلطات الروسية قررت إخلاء المصنع وإجلاء سكان المباني المجاورة، التي تعرضت إلى أضرار كبيرة وفتحت تحقيق بالحادث تحت بند مخالفة متطلبات السلامة الصناعية.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة "تاس"، أمس الأربعاء: "دوى الانفجار في أراضي مصنع زاغورسك للبصريات بمنطقة غرفة المرجل، وتحطمت النوافذ في عدة منازل بمناطق من المدينة بسبب موجة الانفجار".

وأضاف: "وفقاً للبيانات الأولية، لم يكن سبب الانفجار في مصنع زاغورسك للبصريات هجوم طائرات مسيرة".

ويقوم المصنع البصري والميكانيكي في سيرغيف بوساد الذي وقع به الانفجار، بتصنيع منتجات عسكرية أيضا، أجهزة التصويب ومناظير، أجهزة رؤية ليلية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المنتجات المصنعة معدات العيون والمناظير ومعدات الأنف والأذن والحنجرة وأجهزة تنظيم ضربات القلب.

حريقا في ورشة لإصلاح السيارات

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ القول في ساعة مبكرة من صباح الخميس إن حريقا اندلع في ورشة لإصلاح السيارات في دوموديدوفو على مشارف موسكو بالقرب من أحد المطارات الروسية الرئيسية.

وجاء في البيان أن الحريق امتد لمساحة ألف متر مربع.

وتبعد الورشة عشرة كيلومترات عن مطار دوموديدوفو.

ووفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية فقد سُمع دوي انفجارين قبل الحريق.

وأعلنت روسيا الأربعاء أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو إحداهما فوق دوموديدوفو.

وقال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين عسكريتين بدون طيار كانتا متجهتين إلى العاصمة.

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