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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أنه لن يكون لأي اجتماعات بشأن أوكرانيا أدنى قيمة، دون مراعاة مصالح روسيا أو دون مشاركتها، مشيرة إلى أن (موسكو) منفتحة على تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وعلى استعداد للرد على المقترحات الجادة. 

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ماريا زاخاروفا: تصرفات واشنطن تفتقد إلى المنطق

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زاخاروفا: نواصل تحضير الاتفاق الجديد مع إيران

وقالت زاخاروفا  في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم - إن موسكو تتوقع إبلاغها بنتائج المشاورات من دول (بريكس) التي شاركت في اجتماع جدة حول أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه يمكن تحقيق التسوية بأوكرانيا، بعد وقف كييف لأعمالها القتالية وتوقف الغرب عن ضخ الأسلحة إليها.

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