الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، أنه لن يكون لأي اجتماعات بشأن أوكرانيا أدنى قيمة، دون مراعاة مصالح روسيا أو دون مشاركتها، مشيرة إلى أن (موسكو) منفتحة على تسوية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وعلى استعداد للرد على المقترحات الجادة.

وقالت زاخاروفا في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم - إن موسكو تتوقع إبلاغها بنتائج المشاورات من دول (بريكس) التي شاركت في اجتماع جدة حول أوكرانيا.

وأشارت إلى أنه يمكن تحقيق التسوية بأوكرانيا، بعد وقف كييف لأعمالها القتالية وتوقف الغرب عن ضخ الأسلحة إليها.