عاجل
طارق الشناوي ينتقد تصوير جزء ثاني من جعفر العمدة (فيديو)
الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرتضى منصور يهاجم حسين لبيب بسبب تراكم الضرائب على الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

شن مرتضى منصور هجومًا قويًا على حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، بسبب تراكم الديون على النادي لمصلحة الضرائب خلال الفترة التي تولى فيها الأخير رئاسة القلعة البيضاء.

txt

مرتضى منصور يفتح النار على محامي ممدوح عباس بعد بيان رفع الحجز على أرصدة الزمالك

txt

أوسوريو يتمسك بمعسكر أوروبي لـ الزمالك

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره اليوم عبر اليوتيوب: " علينا ضرائب 198 مليون جنية كلها في فترة حسين لبيب، وأنه تسبب في أزمة مالية كبيرة للنادي مع لجانه التي كانت تعمل لصالحه ".

مرتضى يهاجم محامي ممدوح عباس

كما هاجم مرتضى منصور كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس للرد على البيان الذي أصدره الأخير أعلن من خلاله رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره اليوم عبر اليوتيوب: " كمال شعيب كاذب ولم يتم رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في بنك مصر، وإذا كان الأمر حقيقيًا فلماذا لم يعلن عن المستندات الرسمية لهذا القرار ".

وأكد كمال شعيب أن الحجز تم رفعه عن أرصدة الزمالك منذ ما يقرب من 3 أشهر وبالتحديد في أول شهر مايو الماضي، وأن قرار الإيقاف مرفق بالأدلة التي تثبت ذلك في البيان ".

وانتقد رئيس الزمالك وسائل الإعلام التي نشرت بيان محامي ممدوح عباس قبل التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه.