مرتضى منصور يهاجم حسين لبيب بسبب تراكم الضرائب على الزمالك

شن مرتضى منصور هجومًا قويًا على حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، بسبب تراكم الديون على النادي لمصلحة الضرائب خلال الفترة التي تولى فيها الأخير رئاسة القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره اليوم عبر اليوتيوب: " علينا ضرائب 198 مليون جنية كلها في فترة حسين لبيب، وأنه تسبب في أزمة مالية كبيرة للنادي مع لجانه التي كانت تعمل لصالحه ".

مرتضى يهاجم محامي ممدوح عباس

كما هاجم مرتضى منصور كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس للرد على البيان الذي أصدره الأخير أعلن من خلاله رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره اليوم عبر اليوتيوب: " كمال شعيب كاذب ولم يتم رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في بنك مصر، وإذا كان الأمر حقيقيًا فلماذا لم يعلن عن المستندات الرسمية لهذا القرار ".

وأكد كمال شعيب أن الحجز تم رفعه عن أرصدة الزمالك منذ ما يقرب من 3 أشهر وبالتحديد في أول شهر مايو الماضي، وأن قرار الإيقاف مرفق بالأدلة التي تثبت ذلك في البيان ".

وانتقد رئيس الزمالك وسائل الإعلام التي نشرت بيان محامي ممدوح عباس قبل التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه.