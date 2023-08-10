مرتضى منصور يفتح النار على محامي ممدوح عباس بعد بيان رفع الحجز على أرصدة الزمالك

شن المستشار مرتضى منصور هجومًا عنيفًا ضد كمال شعيب المستشار القانوني لممدوح عباس للرد على البيان الذي أصدره الأخير للإعلان للتأكيد على رفع الحجز عن أرصدة نادي الزمالك في البنوك.

وقال مرتضى منصور في فيديو نشره اليوم عبر اليوتيوب: " كمال شعيب كاذب ولم يتم رفع الحجز عن أرصدة الزمالك في بنك مصر، وإذا كان الأمر حقيقيًا فلماذا لم يعلن عن المستندات الرسمية لهذا القرار ".

وأكد كمال شعيب أن الحجز تم رفعه عن أرصدة الزمالك منذ ما يقرب من 3 أشهر وبالتحديد في أول شهر مايو الماضي، وأن قرار الإيقاف مرفق بالأدلة التي تثبت ذلك في البيان ".

وانتقد رئيس الزمالك وسائل الإعلام التي نشرت بيان محامي ممدوح عباس قبل التأكد من صحة المعلومات الواردة فيه.

تعليق ناري من ميدو على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

علق أحمد حسام ميدو على أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك عنده مشاكل كتيرة جدا الكل عارفها ومش محتاج مشاكل زيادة، حتى لو في مشكلة لازم نتجنبها دلوقتي لو من جوا النادي".

وأضاف: "الكلام اللي قاله مرتضى منصور فيما يخص شيكابالا مكانش وقته إنه يتقال، والبعض بيحاول يستغل الأزمة عشان يطلع ترند"

وواصل: "بطالب المستشار مرتضى منصور، أرجوك كفاية خناقات ومشاكل الزمالك مش محتاجها دلوقتي، في حاجات لازم تعديها، النادي بيمر بوقت صعب وكل الناس اللي عايشين في النادي عارفين ده"

واختتم: "مينفعش نزود المشاكل الخاصة بالنادي، وشيكابالا لا يستحق هذا الهجوم بكل صراحة، وشيكابالا ملوش أي ذنب في إن في فلوس متأخرة على سبورتنج لشبونة"