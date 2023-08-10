الدوري الإيطالي.. يوفنتوس بلا أنياب في الموسم الجديد و دي ماريا يقود الراحلين

يستعد العملاق الإيطالي فريق يوفنتوس لبدء الموسم الكروي الجديد من الدوري الإيطالي والذي سينطلق يوم 19 أغسطس الجاري،ويبحث السيدة العجوز عن العودة لمنصات التتويج مرة أخري بعدما نجح فريق نابولي من تحقيق اللقب في نسخته الماضية بعد غيابه 33 عامًا من التتويج به.

وشهد الدوري الإيطالي بالموسم الجديد عودة كل من كالياري إلى دوري الدرجة الأولى مرة أخرى كما شهدت صعود كل من فريق فروسينوني وفريق جنوى بينما ودع كل من سامبدوريا، كريمونيزي، سبيزيا، صفوف الدرجة الأولى من الكالتشيو.

دي ماريا

دي ماريا أبرز الراحلين عن يوفنتوس بالموسم الجديد

سيفتقد فريق يوفنتوس النجم الأرجنتيني في موسمه المقبل بعدما رحل إلي صفوف بنفيكا لإنتهاء تعاقده.

حيث رحل كلً من أنخيل دي ماريا وخوان كوادرادو عن صفوف يوفنتوس بعد إنتهاء عقودهم، حيث انضم الأرجنتيني إلى بنفيكا، بينما ذهب الكولومبي إلى جارهم الإنتر.

كذلك فقد رحل رادو دراجوسين المدافع الروماني الذي يبلغ من العمر 21 عامًا إلى صفوف جنوة الإيطالي مقابل 5.5 ملايين يورو ، بالإضافة إلى انتقال ديان كولوسيفسكي إلى توتنهام مقابل 30 مليون يورو.

الصفقات علي استحياء أبرمها يوفنتوس

لم يتعاقد نادي يوفنتوس مع صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث أبرم 4 صفقات فقط، منهم لاعبين عودة من الإعارة.

حيث إنضم لصفوف اليوفي في الموسم الجديد كل من: مويس كين المعار قادمًا من من إيفرتون مقابل 30 مليون يورو، ومانويل لوكاتيلي المعار لعامين من ساسوولو مقابل 30 مليون يورو، اللذان باتا لاعبين رسميين في يوفنتوس بعد تفعيل بندي شرائهما، بالإضافة إلى ضم تيموثي ويا من ليل وأركاديوش ميليك من مارسيليا.

فاكوندو

وأخر صفقات يوفنتوس التعاقد مع المدافع الأوروجواياني الشاب فاكوندو غونساليس قادماً من فالنسيا بعقد يمتد حتى صيف 2026.