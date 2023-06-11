شروط ومزايا وخطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

تقدم وزارة التضامن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تتضمن العديد من المميزات التي يحصل عليها حامل البطاقة، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين والفئات المستحقة بكافة صورها خصوصًا ذوي الهمم.

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بطاقة الخدمات المتكاملة:

وتتم إتاحة بطاقة الخدمات المتكاملة، لذوي الهمم حيث توفر لهم العديد من المميزات والتسهيلات في التعليم وغيرها من المجالات.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

- الإعاقات الشديدة أو بالغة التي تشمل الشلل الدماغي الشديد أو بتر عضو أو أكثر من عضو من أطراف الجسم أو لديه إعاقة بصرية شديدة أو فقد في السمع.

- من يعانون من متلازمة داون من أصحاب اضطراب طيف التوحد.

- من يعانون القزامة التي لا يزيد فيها الطول على 140 سم عند سن البلوغ بموجب تقرير طبي من أي مستشفى.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة:

- تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة لحاملها الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.

- كما يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- كما تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

- كما يحصل حامل بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

- تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة الإعفاء من الضرائب.

- تقدم بطاقة الخدمات المتكاملة ميزة الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.

- تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة: