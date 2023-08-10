متلازمة توريت.. الأعراض وطرق العلاج

متلازمة توريت.. تصدرت محرك البحث العالمي"جوجل"، خلال الساعات الاخيرة الماضية، حيث تعتبر حالة مرضية تصيب الجهاز العصبي وتؤدي إلى حدوث تشنجات لاإرادية وهي تشنجات مفاجئة أو حركات أو أصوات يقوم بها المصابون بشكل متكرر.

متلازمة توريت

وعندما يصاب الاشخاص بمتلازمة توريت لا يستطيع منع أجسادهم من القيام بهذه الحركات حيث يعانون من التشجنات اللارادية ولا يمكن السبيطرة عليها بسهولة وهذا ينتشر بين أوساط كثير من الاطفال على مستوى العالم.

سبب التسمية

ويرجع السبب في تسمية هذه المتلازمة لهذا الاسم إلى طبيب الأعصاب الفرنسي الرائد "جورج جيل دو لا توريت" الذي قام بتشخيص أول حالة لهذه المتلازمة عام 1885م.

أعراضه

تتمثل أعراض متلازمة توريت في حدوث العرات والتي تكون عبارة عن حركات جسدية أو صوتية لا إرادية وغير وظيفية تحدث بطريقة مفاجئة ومختصرة ومتقطعة، وتتراوح هذه الاعراض ما بين البسيطة والحادة.

كما تتمثل أعراض متلازمة توريت في إحداث وميض العين السريع، أو هز الكتفين، أو ارتعاش الانف، أو الدوران، اضطرابات النوم، الاكتئاب، الصراخ، اضطرابات الوسواس القهري.

كما تؤدي متلازمة توريت إلى حدوث التوحد وصعوبة في التعلم، والاكتئاب والقلق.

طرق العلاج

لا يوجد علاج محدد لمتلازمة توريت ولا يحتاج حامل المرض لأي علاج من الأصل ولكن قد تستدعي بعض الحالات للخضوع إلى أنواع معينة من العلاجات لإبقاء أعراض المتلازمة تحت السيطرة مثل العلاج السلوكي، العلاج الدوائي، والعمليات الجراحية.