الدولار يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم في أمريكا

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس، ليسجل قرب متوسط نطاق الأسعار التي سجلها هذا الأسبوع، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق، والتي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ولم يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين تغيرا يذكر ووصل إلى 102.50 في التعاملات الآسيوية المبكرة بعدما تراوح بين 101.98 و102.80 تقريبا هذا الأسبوع.

واستفاد الدولار من الطلب عليه كملاذ آمن في أعقاب سلسلة متواصلة من البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة، فيما تتزايد التوقعات بأن يسجل الاقتصاد الأميركي هبوطا طفيفا في ظل تراجع وطأة ضغوط الأسعار.

ويتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 4.8 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.

كما لم يطرأ تغير يذكر على سعر صرف الدولار أمام الين عند 143.79 ين بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ السابع من يوليو عند 143.90 ين، واستقر اليورو تقريبا عند 1.09695 دولار.

وارتفع اليوان الصيني بنحو 0.1 بالمئة إلى 7.2235 للدولار في المعاملات الخارجية.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الصين تراجعت الشهر الماضي، بعد أن أشار تقرير في اليوم السابق إلى تراجع بأكبر من المتوقع في كل من الواردات والصادرات.

أسعار الدولار مقابل الجنيه

وسجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.