الذهب يرتفع بعد انخفاض الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس، بعد أن سجل أدنى مستوياتها في شهر واحد في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تقدم مؤشرات عن مسار رفع أسعار الفائدة.

المعاملات الفورية:

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1930.37 دولار للأونصة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولارًا للأونصة أمس الثلاثاء، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.50 دولار للأونصة.

وقال بادن مور، رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني لوكالة رويترز: "من أجل انتعاش مستدام (في الذهب)، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024".

وأظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر.

وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعمًا من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لبنوك أمريكية عدة.

ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية، كما ظل مؤشر الدولار بعيدًا عن أعلى مستوى سجله أمس الثلاثاء وانخفض 0.2 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.91 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 906.46 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1226.03 دولار للأوقية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 1842 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2460 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

تراجع الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض القوة في التحضير لتقرير التضخم هذا الأسبوع، لكن أسعار الذهب ابتعدت عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة مما تسبب في تراجع عائدات السندات عن أعلى مستوياتها الأخيرة.