متحور كورونا الجديد.. أعراض جديدة وزيادة أعداد الحالات

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، تفاصيل متحور كورونا الجديد، والذي يُعرف باسم "EG.5" حيث أن أعراضه مثل أعراض أوميكرون مع ظهور أعراض أخرى بسيطة.

وأضاف عنان فى تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد الالكترونية"، أن أعراض المتحور الجديد والذي يُعرف باسم "EG.5"متغيرة بسيطة ولكنه يهرب من اللقاح ، موضحا أن قد سجل مليون اصابة على مستوى العالم خلال شهر واحد وحوالى ثلاثة ألاف حالة وفاة موضحا أن حالات الاصابات فى ارتفاع مستمر.

وأكد أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، على أن أعراض المتحور الجديد تتمثل فى ارتفاع درجات الحرارة، وتكسير فى الجسم، احتقان زور، ورعشة واسهال واضطرابات الجهاز الهضمى، واختفاء حاسة الشم فى بعض الاوقات وتورم فى الغدد الليمفاوية.

ولفت الى أن مصر توجد بها حالات الاصابات بفيروس كورونا، ولكنها بسيطة وليست صعبة، محذرا المواطنين وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عدم التواجد فى الأماكن المزدحمة وتلقى اللقاح للحماية من الفيروس.

وأشار الى أن العالم حاليا فى نصف الموجه وأن الحالات فى تزايد مستمر، موضحا أن الحالات ستنحسر نهاية شهر أغسطس الحالى.

الجدير بالذكر أنه قد حذّرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار متحور كورونا الجديد الذي بات يُعرف باسم «EG.5»، إذ ينتشر بسرعة كبيرة في دول عدة منها الولايات المتحدة وبريطانيا، فهو المسؤول عن أكثر من مليون إصابة خلال أقل من شهر.