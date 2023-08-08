عاجل
البهرة في مصر.. ما هي معتقداتهم ودورهم في القاهرة (تاريخهم في سطور) موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة مفاجأة في حالة الطقس غدًا.. وبشرى سارة عن درجات الحرارة شروط التقدم في الكلية البحرية 2023 أعراض إيريس سلالة كورونا الجديد.. سيلان الأنف والتهاب الحلق
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أعراض إيريس سلالة كورونا الجديد.. سيلان الأنف والتهاب الحلق

متحور إيريس
متحور إيريس

 بعد أن هدأت الأمور وتنهدت الأنفس وعادت الحياة بعض الشيء إلى طبيعتها في كثير من دول العالم، بسبب العاصفة التي هبت على جميع أنحاء العالم وهى "فيروس كورونا"، رصدت منظمة الصحة العالمية انتشار متحور جديد من فيروس كورونا، هو المتحور EG.5.1، والذي أصبح يطلق عليه الآن "إيريس".

txt

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. إيريس متحور جديد يشكل خطرًا على العالم

txt

أسباب نفوق كميات كبيرة من الأسماك بشواطئ الإسكندرية

 فيما دقت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة ناقوس الخطر حول ظهور سلالة "إيريس" من أوميكرون، والتي تصيب حالة من كل 7 حالات جديدة بالبلاد، وارتفعت حالات الإقامة في المستشفيات بسبب انتشار الموجة الجديدة من سلالة "إيريس"، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

 أعراض المتحور الجديد "إيريس":

 ارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم.

 سعال جاف.

 حكة أو التهاب في الحلق.

 فقدان حاسة التذوق أو الشم.

 إعياء.

 صداع

 الغثيان والقيء والإسهال.

 احتقان أو ضغط في الجيوب الأنفية أو سيلان الأنف.

فيروس كورونا

 هل تشكل سلالة إيريس خطرًا على العالم؟

 رأى خبراء الصحة، أنه ليس هناك أية علامة تشير إلى خطورة سلالة إيريس مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك سلالة أوميكرون، مشيرين إلى أن سوء حالة الطقس وضعف المناعة يحتلان صدارة الأسباب الرئيسية لانتشار هذه السلالة المرتبطة بسلالات فيروس كوفيد 19.

 ووفقًا لملاحظات منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور لا يبدو أنه يصيب البشر بأعراض مختلفة عن المتحورات السابقة أو أعراض أكثر حدة، لكن المتحور يظهر حتى الآن قابلية أكثر شراسة للانتقال بين البشر، إذ قدرت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن النسخة الجديدة من الفيروس مثلت 14.5 بالمئة من الحالات الجديدة للإصابة في البلاد، وهى تنمو بنسبة 20 بالمئة أسبوعيًا.

 وتشير فوربس إلى أن الفيروس يظهر بشكل متزايد في اختبارات مياه الصرف الصحي في الولايات المتحدة، مما يشكك في الأرقام المعلنة للإصابات، إذ يحجم الناس بشكل متزايد عن إجراء الاختبار أو الإبلاغ عن الإصابة.

 وأظهرت دراسة Zoe Health Study أن الأعراض التقليدية مثل ضيق التنفس وفقدان الرائحة والحمى أصبحت الآن أقل شيوعًا، ولا يشكل المتحور الجديد خطورة، ولكن يجب الحذر طالما الأمر يتعلق بكوفيد 19.

 

مواد متعلقة

دواء مميت في العراق.. الصحة العالمية تحذر| فيديو

الصحة العالمية تحذر من متحور جديد| فيديو

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. إيريس متحور جديد يشكل خطرًا على العالم

كوريا الجنوبية تؤجل خطة تخفيف قيود كورونا في ظل ارتفاع الإصابات