صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات مناظير جهاز هضمي بمستشفى منيا القمح

وجه الدكتور محمد نور الدين مدير مستشفى منيا القمح بمحافظة الشرقية، بضرورة السعى الدائم لتطوير المنظومة الصحية بالمستشفى.

ولفت إلى قيام أطباء المناظير بمشاركة الدكتور محمود غنيم استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، والدكتور أحمد جمعة استشاري الجهاز الهضمي والمناظير ورئيس الوحدة، والدكتورة نانسي ميلاد استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، الدكتور عامر محمد أخصائي الجهاز الهضمي والمناظير.

وأشار إلى أنه تم عمل لستة بوحدة مناظير الجهاز الهضمي، بها عدد 9 حالات بينهم 6 حالات مناظير جهاز هضمي علوي لحالات دوالي مريء وحالات تشخيصية لمرضى قيء دموي و(حالة واحدة) منظار قولوني، لمريض يعاني من اورام بالقولون.

وتم عمل حالتين قنوات مرارية لمرضى يعانون من انسداد يالقنوات المرارية وارتفاع نسبة الصفراء بالجسم، نتيجة اورام بالبنكرياس، وتم تركيب دعامات معدنية، وخرجت جميع الحالات بعد تحسن حالتهم من وحدة المناظير.

وقدم الدكتور محمد نور الدين مدير المستشفى، الشكر لجميع الطاقم الطبى والتمريض، بعد أن لمسه من الالتزام بإجراءات الجودة ومكافحة العدوى.