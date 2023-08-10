نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد دورة تدريبية مجانية للشباب بمركز التدريب المهني بالخارجة على مهنة "إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس". وفي نفس الوقت، تم إجراء اختبارات نهاية التدريب للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة في قرية عقيل بمركز بلاط بالداخلة.

وتأتي هذه الدورة التدريبية واختبارات التفصيل في إطار جهود مديرية العمل لتوفير برامج تدريبية للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة. وتعكس أيضًا استكمال عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى داخل المحافظة، من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة بمركز بلاط (البيوت الريفية).

وتجري هذه الجهود تحت إشراف وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، الذي يسعى إلى تعزيز القدرات الفنية للشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلية. كما تهدف هذه الجهود أيضًا إلى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع بأماكن عملهم داخل المشروعات القومية لشمولهم بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية التي توفرها الوزارة ومديرياتها.

وأشارت وزارة العمل في بيان لها إلى استلامها تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، تفيد فيه بأن وحدة العمالة غير المنتظمة اكتملت عملية حصرها وتسجيلها بمواقع العمل المختلفة بمركز بلاط (البيوت الريفية)، استعدادًا لتسجيلهم في قاعدة بيانات مديرية العمل وتمكينهم من الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الوزارة.

وأشار مدير المديرية إلى انتهاء الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقد قدم المتدربات في نهاية الدورة منتجاتهن وعبرن عن شكرهن وتقديرهن للوزارة وفريق عمل المديرية على جهودهم في توفير الفرص التدريبية المجانية التي ساهمت في تعليمهن مهنة يمكن أن تفتح لهن أبوابًا للحصول على فرص عمل داخل المصانع والشركات أو بدء مشاريع صغيرة خاصة بهن.

تأتي هذه الخطوات ضمن التزام الوزارة بتعزيز قدرات ومهارات الشباب وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل. وتعكس أيضًا التزام الحكومة بتطوير المناطق الريفية وتوفير فرص العمل وتحسين معيشة السكان في المحافظات النائية. تحظى هذه الجهود بدعم كبير من اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ.

دورة تدريبية مجانية للشباب بمركز التدريب المهني بالخارجة