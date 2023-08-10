الهلال السعودي يحسم صفقة ميتروفيتش والإعلان الرسمي خلال ساعات

حسمت إدارة نادي الهلال السعودي صفقة اللاعب ميتروفيتش قادمًا من صفوف فريق فولهام الإنجليزي ضمن خطة الزعيم لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت تقارير صحفية سعودية صادرة صباح اليوم أن إدارة الهلال حصلت بالفعل على موافقة اللاعب وناديه على الصفقة، ويتبقى فقط التوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وتسعى إدارة الهلال لدعم صفوف الفريق بعدد من الصفقات القوية استعدادًا للموسم الكروي الجديد، في ظل المنافسة الشرسة التي ستكون مع أندية القمة الاتحاد والنصر والأهلي والشباب.

ونجح الهلال حتى الآن في التعاقد مع 4 صفقات مميزة وهم المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي والنجم الصربي سافيتش و البرتغالي روبن نيفيز والنجم البرازيلي مالكوم.

موعد مباراة الهلال والنصر في البطولة العربية:

ويستعد الهلال لخوض مواجهة نارية وصعبة ضد النصر يوم السبت المقبل في نهائي البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان "، حيث ستنطلق المواجهة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث البطولة.

وتأهل الهلال للمباراة النهائية بعد تغلبه على الشباب بثلاثية مقابل هدف في الدور نصف النهائي، بينما تأهل النصر على حساب الشرطة العراقي بعد الفوز عليه بهدف نظيف سجله كريستيانو رونالدو.