موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي البطولة العربية والقناة الناقلة

ضرب فريق الهلال موعدًا مع النصر في نهائي البطولة العربية للأندية بعد فوزه على الشباب بثلاثية مقابل هدف في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما اليوم في نصف نهائي البطولة.

سجل أهداف الهلال في المباراة كل من محمد كنو في الدقيقة 9 والنجم البرازيلي مالكوم في الدقيقة 48، عبدالله الحمدان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

بينما سجل النجم الكولومبي جوستافو كويلار هدف الشباب الوحيد في في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

في حين حقق فريق النصر الفوز على الشرطة العراقي بهدف نظيف سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة نصف النهائي الأخرى والتي أقيمت اليوم أيضًا على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة).

موعد مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة:

وتتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم السعودية بشكل خاص والعربية بشكل عام إلى ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) من أجل متابعة مباراة نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري بين الهلال والنصر في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 10:00 بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC1 HD.