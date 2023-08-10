تحسن الأحوال الجوية.. تفاصيل الطقس حتى الثلاثاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حيث بدأت درجات الحرارة نهارًا في الانخفاض، وتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

الطقس السائد:

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الثلاثاء المقبل.

نشاط الرياح:

وذكرت، أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق يساعد على تلطيف الأجواء ليلًا، مناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار، وارتداء الملابس الفضفاضة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، وشرب السوائل بكثرة.

وأوضحت، أنه طبقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإنه رسميًا متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 هو الأعلى على الإطلاق عن أي شهر، حيث كان أكثر دفئًا بمنقدار 0.72 درجة مئوية عن متوسط (​​1991-2020) لشهر يوليو.

ولم تكن درجة حرارة الهواء فقط هي التي حطمت الأرقام القياسية. ولكن درجات حرارة سطح البحر أيضًا

حيث استمر المتوسط ​​العالمي لدرجات حرارة سطح البحر في الارتفاع، منذ أبريل ٢٠٢٣، حتى وصل إلى مستويات قياسية عالية في يوليو ٢٠٢٣

جاءت درجات الحرارة كالآتي:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

بنها 34 25

دمنهور 34 26

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 26

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 25

كاترين 33 16

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 31 25

السلوم 33 23

سيوة 36 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 31

سفاجا 39 29

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 30

حلايب 38 30

الفيوم 35 25

بني سويف 35 26

المنيا 37 26

أسيوط 38 25

سوهاج 40 27

قنا 43 28

الأقصر 45 27

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 25