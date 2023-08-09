انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف طقس غد الخميس

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية لشهر يوليو 2023 هو الأعلى على الإطلاق عن أى شهر .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن التقارير تشير إلى أن شهر يوليو 2023 كان أكثر دفئًا بمقدار 0.72 درجة مئوية عن متوسط ( ​​1991-2020 ) لشهر يوليو.

وتابعت هيئة الأرصاد: "ولم تكن درجة حرارة الهواء فقط هي التي حطمت الأرقام القياسية ولكن درجات حرارة سطح البحر أيضا، حيث استمر المتوسط ​​العالمى لدرجات حرارة سطح البحر فى الارتفاع، منذ أبريل 2023، حتى وصل إلى مستويات قياسية عالية في يوليو 2023."

انخفاض طفيف فى درجات

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن "يشهد غدا الخميس، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلا مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع وجود نشاط رياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 1.5: 2.5 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 29 درجة.