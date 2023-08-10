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الخميس 10 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير سلطة كول سلو على خطى المطاعم

سلطة كول سلو
سلطة كول سلو

سلطة كول سلو من السلطات المفضلة لدى الجميع ويزداد الطلب عليها في المطاعم، فتحتوي على المايونيز الذي يضيف نكهة مميزة للسلطة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها على خطى المطاعم.

 

سلطة كول سلو

طريقة عمل سلطة كول سلو

المقادير

- الملفوف : نصف رأس (مقطّع شرائح رفيعة)

- الجزر : 2 حبة (مبشور خشن)

- المايونيز : 4 ملاعق كبيرة

- الخل الأبيض : 3 ملاعق كبيرة

- سكر البودرة : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

 

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طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي برش الجزر، وشرائح الملفوف.

اخلطي المايونيز مع الخلّ الأبيض، والسكر، في وعاء آخر صغير، وتبلي بالملح والفلفل الأسود، وحركي حتى تمتزج المكونات، ثم اسكبي المزيج فوق الجزر والملفوف واخلطي المكونات جيداً.

ضعي السلطة في الثلاجة لحوالي ساعة ونصف قبل التقديم حتى تبرد.

اسكبي السلطة في طبق التقديم وقدميها باردة.

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