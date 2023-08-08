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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل سلطة الأفوكادو| مفيدة لمرضى السكري

سلطة الأفوكادو
سلطة الأفوكادو

الأفوكادو فاكهة خالية من السكر بشكل طبيعي وهي مصدر جيد للألياف والدهون الأحادية غير المشبعة، بالإضافة إلى احتوائه على دهون جيدة، كما يوفر الأفوكادو المغنيسيوم والفيتامينات والمعادن الحيوية الأخرى، لذلك لا يستغنى عنه مرضى السكري، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة الأفوكادو المفيدة لمرضى السكري.

 

سلطة الأفوكادو

طريقة عمل سلطة الأفوكادو لمرضى السكري

المقادير

- الأفوكادو : 1 حبة (مقشر ومقطع مكعبات)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة)

- الفجل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- ريحان : نصف كوب (طازج ومفروم)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بذور الكتان : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

 

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طريقة عمل توست الأفوكادو بالتونة| صحية ولذيذة

طريقة التحضير

رتبي الأفوكادو، والفجل، والطماطم، والريحان في طبق.

أضيفي الملح، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، وبذور الكتان، وقلبي المكونات ثم قدمي السلطة.

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