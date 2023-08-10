أوسوريو يتمسك بمعسكر أوروبي لـ الزمالك

تمسك الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطلب هام داخل النادي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويرغب الكولومبي أوسوريو في وضع أساس جديد داخل نادي الزمالك بين اللاعبين، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، حتى يكون قادر على المنافسة على الألقاب.

وطالب المدير الفني، إدارة ناديه بضرورة إقامة معسكر خارجي في إحدى الدول الأوروبية، من أجل زيادة الاحتكاك والعمل على تطوير اللاعبين، قبل الموسم المقبل.

وكان النادي اقترح على المدير الفني خوض فترة إعداد في القاهرة أو إحدى المدن الساحلية بسبب الأزمة المالية، إلا أن أوسوريو تمسك بطلبه في المعسكر الخارجي.

وبدأ نادي الزمالك، بالفعل مناقشة إعداد معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويسعى المدير الفني، لتوفير أفضل أجواء للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل التي غابت عن النادي هذا الموسم.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب انتهاء مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني للفريق الأبيض عودة الزمالك للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.