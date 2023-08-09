هشم يكن: اطالب شيكابالا بعد الحديث عن أزمات الزمالك

أكد هشام يكن، أن محمود عبدالرازق شيكابالا واحد من أبناء نادي الزمالك، وتربى داخل جدران القلعة البيضاء، وكان ينام تحت (المدرج)، مشيرًا إلى أنه لعب معه في البطولة العربية بشكل أساسي سنة 2004 في البطولة العربية بالإسكندرية.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "شيكابالا من الخطوط الحمراء داخل نادي الزمالك، وأتمنى (محدش يقرب منه)، فهو من أبناء النادي الأوفياء، ومُتعجب مما يحدث حاليا، والاستمرار في تصدير الأزمات للنادي وجماهيره".

وأضاف: "الزمالك بدأ يخسر جماهيرته بسبب تلك الأزمات المستمرة، نتعرض لظلم واضح بسبب ما يحدث من داخل النادي، وأتمنى أن يتم ايقاف أي مشكلة مع إعادة الهدوء والاستقرار للنادي قبل الموسم المقبل".

وواصل: "أصبحنا ندافع عن الزمالك لمواجهة أناس من داخل النادي، وأصبحنا نترك الفرصة للآخرين من أجل هدم الفريق، بل أن الجمهور العربي لم يُعد متعاطفًا مع الزمالك كما كان في السابق".

وزاد: "الزمالك يعاني من الإدارات التي قادت النادي، واللاعبين ليسوا على قدر النادي وبعيدين عن المواصفات المطلوبة داخل الفريق الأبيض، وصلنا لمراحل صعبة للغاية، كما أن اللجنة الفنية غير فعالة".

ووجه يكن نصيحة لشيكابالا، قال: "أنت نجم كبير، وأتمنى الابتعاد عن الأزمات واغلاق الباب تمامًا وعدم كتابة أي بيانات آخرى، وشيكابالا نجم كبير وقادر على العطاء، وسيكون من الخطأ استمرار هذه المشاكل".