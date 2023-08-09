تعليم البحيرة يشارك بالتصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة "الموسم الثالث"

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أهمية المشروع الوطني للقراءة، كمشروع ثقافي تنافسي يهدف الى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.

واضاف وكيل تعليم البحيرة انه وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وبرعاية وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية البحث العلمي.

تكريم المشاركين في التصفيات النهائية

شارك تعليم البحيرة بفعاليات تكريم المشاركين في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة "الموسم الثالث" للطالب والمعلم المثقف للعام الدراسي 2022 / 2023، والذي اقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتى ضمن اهتمام الدولة بالقراءة والثقافة لفئات المجتمع، وفاعلية المشروع الوطني للقراءة في عام 2020، بمشاركة 12 مليون طالب من مختلف المحافظات، بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية.

وشهد الأحتفالية 20 طالبا من ابناء المحافظة تم اختيارهم لتمثيل المحافظه فئه الطالب المثقف وعدد 3 من المعلمين وبحضور الدكتور محمد عبد اللطيف الغراوى مدير عام الشئون التنفيذية والمشرف العام على المسابقه بالمديرية .

وتم خلال الاحتفالية تكريم جميع المشاركين بشهادات تقدير بهدف تشجيع المزيد من ابنائنا الطلاب والمعلمين على القراءة من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع, ورؤية مصر 2030.