البحيرة: تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

قامت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكريم الطلاب أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات، تشجيعًا وتحفيزاً لهم على تفوقهم ودعمًا لهم لاستكمال مسيرة التفوق والنجاح وهم :- الطالب زياد عادل السعيد محمد، الأول على مستوى الجمهورية علمى علوم بمدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة بإدارة أبو المطامير التعليمية بمجموع 403 بنسبة 98.29% ، الطالب كريم ناصر عبد الفتاح ، الرابع على مستوى الجمهورية بمدرسة بدر الثانوية بنين إدارة التحرير بمجموع 401 بنسبة97.8%.

كما تم تكريم الطلبة والطالبات الأوائل بالشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة البحيرة وهم كل من الطالبة مريم هشام عبد العزيز على فايد، معهد فتيات الدلنجات بنسبة 99.6% علمى الرابع على مستوى الجمهورية والأول على محافظة البحيرة ، الطالبة أسماء محمد عبد الغفار محمد هلال، معهد فتيات دمنهور النموذجي بنسبة 99.5% علمى، العاشر على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى المحافظة .

والطالبة زينب بركات حسن ابراهيم فرج، معهد فتيات نصر الله بنسبة 99.5% علمى الحاصلة على المركز العاشر والثانيه على محافظة البحيرة ، اسماء علي محمد على عبد اللطيف معهد فتيات بسنتواى بنسبة 96.03% الأولى بالقسم الادبي ،الطالبة مريم عصام محمد بسيونى عيسى، معهد فتيات إيتاى البارود بنسبة 95.08% الثانية بالقسم أدبى، الطالبة علا محمد السيد غازى جمعة، معهد فتيات سحالى بنسبة 70% الأولى بالقسم الادبى للمكفوفين.

كما تم تكريم أوائل شهادة الدبلومات الفنية وهم كل من الطالبة :- إسراء محمد إسماعيل مرسى الأولى على مستوى الجمهورية بمدرسة أبو حمص الثانوية الصناعية بنات بنسبة 99.14% قسم تركيبات ومعدات كهربائية ،الطالب محمد عاطف فوزي محمد عباسية، الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمدرسة الثانوية الفنية لمياة الشرب والصرف الصحى بدمنهور بنسبة 99.14%. الطالبة بسمة شوقى عبد الحميد أبو زيد، بمدرسة الشهيد هيثم سامى الصناعية بنات بمجموع 99%، الطالبة بسمة محمود محمود محمد يونس، بمدرسة الشهيد هيثم سامى الصناعية بنات بمجموع 99%.

وتكريم نماذج متفوقة من أبناء محافظة البحيرة من القادرين باختلاف وهم :- اللاعب سيف أحمد على بدر، الحاصل على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم لرمى الجُلة.

والمنشد زياد إبراهيم عبد السلام، الحاصل على المركز الأول فى مهرجان الموسيقى العربية الحادى والثلاثين والذى قام بتقديم فقرة غنائية فى يوم فى حب مصر أهداها للطلاب المتفوقين والتى نالت إعجاب الحاضرين.

وقدمت بلبع، التهنئة لجميع الطلاب المكرمون، والتقطت معهم الصور التذكارية، مؤكدة أنهم فخر لمصر وللبحيرة وهم القادة الذين سيحققون رؤية مصر 2030، ومثال للجيل الذي يسعى للعلم والمعرفة بالجد والإصرار والأمل في بناء مستقبل أفضل، وحثتهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والإجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدة على تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.

كما حثت الطلاب على التأنى فى إختيار الكلية والتخصص المناسب لقدراتهم وإمكانياتهم واهتماماتهم والاستفادة من المعلومات والإرشادات التي قدمت لهم خلال سلسلة ندوات “إختر كليتك” والتى تم خلالها تقديم شرح مفصل عن كافة التخصصات المتاحة في الجامعات المصرية والشروط والمعايير المطلوبة للالتحاق بها، كما تم توزيع مطويات وكتيبات تحتوي على معلومات هامة عن سوق العمل والفرص المهنية لخريجي كل تخصص.

مؤكدة على أهمية عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية لأبناء المحافظة من المراحل التعليمية المختلفة للتوعية بآفاق التعليم الجامعي الجديدة والمستحدثة لاسيما الجامعات التكنولوجية والتطبيقية، نظراً لحاجة سوق العمل لمثل هذه المجالات، ودورها فى إحداث نقلة كبيرة فى مستوى التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالدولة.