أشعل الفنان ساموزين جدلا كبيرا من خلال تصريحات نارية له، وخاصة أن بدأت حرب كلامية في أزمتة الأخيرة بينه وبين الفنان مروان خوري الذي نفى في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي، أنه قام بسرقة لحن "مش قادر"، مؤكداً عدم سماعه للأغنية، وذلك رداً على ساموزين الذي اتهمه بسرقة اللحن الخاص بأغنيته.

ساموزين ومروان خوري

حرب كلامية.. ساموزين يسخر من مروان خوري وينهي الجدل بمستند حاسم

نشر ساموزين مقطعاً من كليب أغنية "يسلملي اللي بغار"، وذلك من خلال خاصية الستوري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وأعطى نفسه حق الردّ على تصريحات مروان خوري بطريقة ساخرة، قائلا: "أنا نفسي أغنّي أغاني كتير لأصدقائي الفنانين بس توارد أفكار لو سمحتم".

ساموزين ومروان خوري

ساموزين عن سرقة لحنه "أنا لو كان بدي أعمل مشكلة كنت اتكلمت في الصحافة"

علّق ساموزين على ردّ مروان بمنشور طويل عبر "فيسبوك" واشار من خلاله رسالة إلى الملحن اللبناني قائلاً: "حق الرد على هذا الكلام أنا لو كان بدي أعمل مشكلة كنت اتكلمت في الصحافة وعملت أكثر من ذلك، ولكن بالعكس سكتت والتوجه كان فقط عن طريق صفحاتي الرسمية، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية والأدبية".

تصريحات ساموزين

ساموزين يكشف موعد طرح أغنيته التي تم سرقة لحنها

وتابع ساموزين معلقا: "وجهة نظر تحترم من فنان كبير وملحن كبير صديق لي أعتقد أننا أصدقاء من عمر طويل أنا ومروان وتوارد الأفكار بين الملحنين حقيقة لا ننكرها أبداً، لكن عدم سماع الأغنية لا أعتقد أن هذا الكلام الحقيقي لأن مروان تربطني به علاقة من أيام وجودي في لبنان وهو يعلم هذا الشيء جيداً وهو كان من أول المباركين لي على هذه الأغنية أيامها، أنا ما بنسى هالأيام أبداً".

تصريحات ساموزين

ساموزين "يسعدني أن تكون ألحان أغنيته الجديدة بها تشابه مع أغنية لي"

وانهي ساموزين حديثه قائلاً: "بالرغم من ذلك فهو شيء يسعدني أن تكون ألحان أغنيته الجديدة بها تشابه مع أغنية لي قد طرحت سنة 2005 وباقية في أذهان الناس حتى اليوم وتكون من الكلاسيكيات التي لا تُنسى".

ساموزين

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تصريحات النجمين وتمنّوا أن تنتهي المشكلة بينهما بأسرع وقت، وانتقد البعض طريقة سامو زين في الرد على تصريحات مروان خوري والمتناقضة بين السخرية والجدّ، متمنّين أن تتوقف الخلاف بينهما.