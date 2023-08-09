حلا شيحة تشعل نيران أزمتها الأخيرة من جديد| ما السبب

أشعت الفنانة حلا شيحة الأجواء بعد أزمتها الأخيرة، لذلك أعادت التساؤلات بإذهان جمهورها، حول استمرارها في خلع الحجاب والعودة الى الفن أم أنها مرحلة تمرّ وتعود بعدها للاعتزال والاعتكاف وارتداء الحجاب من جديد كما فعلت من قبل.

حلا شيحة

حلا شيحة تثير جدلا بين جمهوها بتعليق لها

نشرت حلا شيحة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في "إنستجرام"، يتضمن مقطع فيديو من لقاء تلفزيوني للدكتور مجدي يعقوب، يتحدث فيه عن فائدة الاستيقاظ من النوم في الليل للجسم والمخ، لتمزج حلا ذلك في تعليقها قائلة: "بفضل صلاة قيام الليل".

تصريحات حلا شيحة

حلا شيحة تربط نصائح مجدي يعقوب بقيام الليل

أوضح الدكتور مجدي يعقوب في الفيديو وهو يتحدث عن فوائد الاستيقاظ في الثلث الأخير من الليل، لتعلّق حلا على كلامه قائلةً: "دكتور مجدي يعقوب بيقول إن الصحيان بالليل يغسل المخ والأعصاب، وربطت كلامه بقيام الليل وإزاي سيدنا النبي كان بيصحى ويصلّي قيام الليل وينام ويصحى".

حلا شيحة

حلا شيحة تشعل نيران أزمتها الأخيرة من جديد

من ناحية أخري، أخذ الجمهور يتساءل هل هذه مقدّمة لارتداء حلا شيحة الحجاب مرة أخرى، أم أن الأمر لا يعدو كونه ارتباطاً دينياً وروحياً بالصلاة والعبادة حتى بعد خلعها الحجاب.

حلا شيحة

من جهة اخري، يُذكر أن حلا شيحة أثارت حيرة جمهورها بكثرة إعلانها عن اعتزالها التمثيل والعودة إليه مرة أخرى، حيث كانت المرة الأولى بعد تصوير فيلم "كامل الأوصاف" عام 2006، وارتدت الحجاب ثم النقاب، ثم خلعتهما وعادت للعمل في الفن بعد 13 عاماً، فشاركت في مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا عام 2020، ومن ثم فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني، الذي هاجمته وهاجمت الفنانين والفن بعده، لتبتعد عن الفن مرة أخرى بعد زواجها من الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، لتعلن من جديد رغبتها في العودة الى الفن.