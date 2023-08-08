أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية عند 2150 جنيهًا، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر وسط زيادة في معروض الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1842 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2460 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

تراجع الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين مستهل تعاملات الأسبوع مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض القوة في التحضير لتقرير التضخم هذا الأسبوع، لكن أسعار الذهب ابتعدت عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة مما تسبب في تراجع عائدات السندات عن أعلى مستوياتها الأخيرة.

وانخفضت أسعار الذهب الفورية مع بداية تداولات الأسبوع بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند مستوى 1934 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.4% مبتعدة عن أدنى مستوى سجلته منذ 3 أسابيع عند 1925 دولارًا للأونصة.

تراجع أعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو سهم في ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة الماضية ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1940 دولارًا للأونصة، ولكن اليوم تعود الأسعار إلى التراجع لتتداول في منطقة حرجة قبل صدور تقرير التضخم يوم الخميس المقبل.

قال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على المعدن النفيس مع استبعاد التعاملات خارج البورصة انخفض اثنين بالمئة على أساس سنوي إلى 920.7 طن في الربع الثاني من 2023 مع تباطؤ مشتريات البنوك المركزية واستمرار ضعف استهلاك قطاع التكنولوجيا.

إلا أن المجلس أضاف في تقريره الفصلي حول اتجاهات الطلب أن الطلب ظل قويًا بين إبريل ويونيو من شركات صناعة الحلي، التي تمثل حوالي نصف الطلب على المعدن، والمستثمرين الذين يرون فيه أصلًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار العالمي، مما دعم ارتفاع الأسعار.

وقفز الطلب لأعلى مستوياته في 11 عامًا في 2022 بفضل تسجيل البنوك المركزية أكبر مشترياتها على الإطلاق.