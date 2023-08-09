مفاجأة في أسعار الذهب بمصر منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 أغسطس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 2150 جنيهًا للجرام، وذلك وسط تداول محدود للغاية في سوق الذهب بمصر مع زيادة في معروض الذهب على خلفية السماح بدخول الذهب من الخارج من دون جمارك.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1842 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2460 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.

توقعات الفائدة تؤثر على الذهب:

تزايدت التوقعات أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يختبر ركود اقتصادي خلال عام 2023 كما كان متوقع من قبل، وذلك بعد البيانات القوية التي صدرت عن النمو وعن قطاع العمالة، وبالتالي زادت التوقعات أن الاقتصاد قد يشهد هبوطًا معتدلًا، أو تأخر الركود الاقتصادي لعام 2024.

البعض يرى أن رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 يجلب الركود الاقتصادي لا محالة، ولكن قد يتأخر بعض الشيء مع استمرار قطاع العمالة في دعم الاقتصاد ومعدلات إنفاق المستهلكين لفترة أطول من الوقت.

هذه التوقعات تؤثرعلى مستقبل أسعار الذهب على المدى المتوسط كون الركود الاقتصادي يعد أمرًا إيجابيًا بشكل كبير لأسعار الذهب التي تلعب دور الملاذ الآمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود في النمو الاقتصادي.

ومع تراجع فرص ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام أصبحت توقعات الذهب حيادية أكثر خلال المتبقي من العام، خصوصًا أن الحافز المتبقي لدعم ارتفاع الذهب هو إنهاء البنك الفيدرالي لدورة رفع أسعار الفائدة بشكل صريح، وهو الأمر الذي يعمل الفيدرالي الأمريكي على عدم إيصاله للأسواق بشكل واضح حتى الآن ويتمسك البنك باعتماده على البيانات الاقتصادية الأمر الذي يقلل من فرص ارتفاع الذهب.

المعاملات الفورية:

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1930.37 دولار للأونصة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو عند 1922 دولارا للأونصة أمس الثلاثاء، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1964.50 دولار للأونصة.

وقال بادن مور، رئيس إدارة السلع في بنك أستراليا الوطني لوكالة رويترز: "من أجل انتعاش مستدام (في الذهب)، نعتقد أن السوق بحاجة إلى مزيد من اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2024".

وأظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر.