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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يتقدم على الشباب بثنائية في الشوط الأول

هدف كنو في الشباب
هدف كنو في الشباب

أنهى فريق الهلال الشوط الأول متقدمًا على الشباب بثنائية دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان".

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مالكوم يقود تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الشباب في البطولة العربية

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تشكيل الشباب الرسمي لمواجهة الهلال في نصف نهائي البطولة العربية

سجل هدف الهلال الأول النجم الدولي محمد كنو في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، حاول بعدها الشباب إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه لم يتمكن من هز الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تمكن النجم البرازيلي مالكوم من اقتناص الهدف الثاني للهلال لينتهي نصف اللقاء الأول 2-0.

وشهد الشوط الأول حصول عبدالله المعيوف على الكارت الأحمر بسبب التصدي للكرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 30، ليكمل الفريق الأزرق المباراة بـ10 لاعبين.

بدأ فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: ميشائيل – سالم الدوسري – مالكوم

بينما بدأ فريق الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: كيم سيونج جيو 

الدفاع: فواز الصقور - سعيد الربيعي - حسان تمبكتي - حسين الصبياني 

الوسط: كويلار - رياض شراحيلي - حسين القحطاني

الهجوم: إيفر بانيغا - عبدالله الجوعي - هتان باهبري