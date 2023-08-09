مالكوم يقود تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الشباب في البطولة العربية

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي ، عن تشكيل الفريق الذي يخوض به مباراة الشباب السعودي في اللقاء المرتقب على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سليمان للأندية .

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تشكيل الهلال السعودي لمباراة الشباب في البطولة العربية

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري.

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - سافيتش.

موعد مباراة الهلال السعودي والشباب في البطولة العربية

من المقرر ان تنطلق مباراة الهلال السعودي والشباب مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت الإمارات ،