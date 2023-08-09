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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مالكوم يقود تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الشباب في البطولة العربية

الهلال السعودي
الهلال السعودي

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي ، عن تشكيل الفريق الذي يخوض  به مباراة الشباب السعودي في اللقاء المرتقب على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سليمان للأندية .

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تشكيل الهلال السعودي لمباراة الشباب  في البطولة العربية

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري.

خط الوسط: محمد كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم - سافيتش.

موعد مباراة الهلال السعودي والشباب في البطولة العربية

من المقرر ان تنطلق مباراة الهلال السعودي والشباب مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و10 مساء بتوقيت الإمارات ،

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