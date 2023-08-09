باستا الفريدو بالروبيان علي خطي المطاعم الإيطالية

باستا الفريدو بالروبيان، من أطيب وصفات المطبخ الإيطالي الشهير لمحبي المأكولات البحرية الشهية بنكهة الروبيان اللذيذ، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير باستا الفريدو بالروبيان بمذاق مميز.



مقادير باستا الفريدو بالروبيان

- الباستا : عبوة (النوع المفضل)

- الزبدة : ربع كوب

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الفطر : كوب (معلب ومقطع)

- الروبيان : 400 غراماً (مقشر و منظف)

- كريمة : كوبان (سائلة)

- جبنة بارميزان : نصف كوب (مبشورة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- البقدونس : ربع كوب (مفروم)

طريقة التحضير

1. اسلقي الباستا بحسب التعليمات على العبوة و صفيها و اتركيها جانبا.

2. سخني الزبدة وزيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة و قلبي البصل حتى يطرى لمدة دقيقتين.

3. أضيفي الثوم والفطر وقلبي على نار متوسطة حتى يصبح الفطر طري لمدة دقيقتين أيضا.

4. أضيفي الروبيان المنظف والملح وقلبي مع المزيج حتى يصبح طريا وناضجا.

5. أضيفي الكريما وجبنة البارميزان وحركي حتى يغلي المزيج.

6. أضيفي الباستا وقلبي لمدة دقيقة ثم أطفئي النار.

7. اسكبي الباستا مع الروبيان في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس المفروم.