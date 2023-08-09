دايت بلا حرمان.. باستا بالزيتون للرجيم

باستا بالزيتون للرجيم، من أطيب وصفات الدايت التي يمكن صنعها، يمكنك تناول أكلاتك المفضلة أثناء اتباعك للحمية بلا حرمان، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير باستا بالزيتون لرجيم صحي.

باستا بالزيتون للرجيم



مقادير باستا بالزيتون للرجيم

- الباستا : عبوة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- بقدونس : ثلث كوب (مفروم)

- زيتون أسود : ربع كوب (مقطع شرائح)

- أوريغانو : ملعقة صغيرة (مجفف)

- شطة مجروشة : ربع ملعقة صغيرة

- طماطم : علبة (مفرومة)

- الجرجير : ثلاث أرباع الكوب (مفروم)

- جبن البارميزان : ربع كوب

باستا بالزيتون للرجيم

طريقة التحضير

1. اسلقي السباغيتي بماء مملح وصفيها واتركيها جانباً.

2. سخني زيت الزيتون في مقلاة واسعة على نار متوسطة ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة.

3. أضيفي الزيتون والبقدونس والأوريغانو والشطة المجروشة وقلبي لمدة دقيقتين.

4. أضيفي الطماطم المفرومة واتركي المزيج لمدة 5 دقائق على النار.

5. أضيفي الجرجير وقلبي لمدة دقيقة.

6. ضعي الباستا في طبق التقديم ووزعي الصوص فوقه والجبن البارميزان المبشور وقدمي الطبق ساخناً.