غنية بالفوائد الصحية.. شوربة الشوفان بالبطاطس

شوربة الشوفان بالبطاطس، تتميز بفوائد صحية كثيرة تجتاز بها شوربة الشوفان، اصنعي اشهي وصفة من الشوربات الجديدة، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بمذاق مختلف.

شوربة الشوفان بالبطاطس

مقادير شوربة الشوفان بالبطاطس

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- البطاطس : 3 حبات (مقطعة مكعبات)

- الجزر : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكرفس : نصف ملعقة صغيرة (مفروم فرماً ناعماً)

- مرق دجاج : 2 كوب

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : 3 اكواب

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

شوربة الشوفان بالبطاطس

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في قدر كبير على نار متوسطة ثم أضيفي البطاطس والجزر والبصل والبقدونس والكرفس ثم قلبي المكونات حتى تتداخل.

أضيفي الملح والفلفل الأسود ومرق الدجاج وعندما يغلي المزيج خففي النار واطهي المكونات لـ15 دقيقة.

اخلطي الحليب والدقيق فى وعاء ثم أضيفي المزيج إلى الشوربة وحركي جيداً حتى يكثف المزيج وبواسطة الخلاط اخلطي الشوربة حتى تصبح ناعمة.

أضيفي الجبن وحركي المزيج حتى يتجانس.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.