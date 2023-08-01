غنية بالفيتامينات.. شوربة الكرفس والبروكلي الخفيفة

شوربة الكرفس والبروكلي من أطيب وصفات الشوربات بالخضار المنوعة المفيدة والمغذية، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بالكرفس والبروكلي بالطعم اللذيذ للشوربة.

شوربة الكرفس والبروكلي



مقادير شوربة الكرفس والبروكلي

- الكراث : 3 حبات (مفروم فرماً خشناً)

- البروكولي : رأس (مفروم فرماً خشناً)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الجزر : 1 حبة (مقطع مكعبات)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- مرق خضار : 800 مل

- الزعتر : 2 ملعقة كبيرة

- الكزبرة : 2 ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- كريمة الطبخ : كوب

شوربة الكرفس والبروكلي

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة سخني الزيت، ثم أضيفي الكراث، والبروكلي، والجزر، والبصل، والثوم.

قلبي المكونات لعدة دقائق حتى تطرى.

خففي حرارة النار، وأضيفي الزعتر، والكزبرة، والفلفل الأسود المطحون، وحركي المكونات لمدة 8-10 دقائق، ثم صُبي مرق الخضار، واتركي المكونات تغلي لحوالي 25 دقيقة.

ضعي الخليط في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي على سرعة متوسطة حتى يصبح ناعم القوام.

أعيدي الشوربة إلى القدر، وأضيفي كريمة الطبخ مع التحريك، واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تغلي وتسخن، ثم اسكبيها في طبق التقديم وقدميها ساخنة.